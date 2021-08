OH Leuven is de ploeg van de regelmaat. Voor de derde keer op rij moesten de Leuvenaars zich tevreden stellen met 1-1. In de eerste helft onderging het de dominantie van Charleroi en slikte het een doelpunt van Zorgane. In de tweede helft zorgde Henry voor de verdiende gelijkmaker. De Franse spits is de enige speler van OHL die dit seizoen kon scoren.