Werken aan rotonde in Kinrooi op schema

Wegen en Verkeer Limburg (WVL) is bezig met de herinrichting van de drukke rotonde in het centrum van Kinrooi.

De werken zullen tot eind deze maand duren en kunnen voor verkeersoverlast zorgen. Voor fietsers is een lokale omleiding voorzien: het gemotoriseerd verkeer kan overdag de rotonde blijven gebruiken, maar moet op piekmomenten rekening houden met plaatselijke hinder. In de tweede helft van augustus wordt de rotonde gedurende één nacht afgesloten. Dezelfde omleiding als tijdens het carnaval in Kinrooi zal dan gelden.” Alle info op kinrooi.be.