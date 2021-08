De hoogtepunten van de laatste dag: nóg een medaille voor België, Britse baanwielrenner schrijft geschiedenis

Het is zover. De Olympische Spelen zitten er na dag 16 definitief op. De meeste atleten zijn intussen al vertrokken of bouwen een feestje in het olympisch dorp, maar toch vielen er nog enkele sportieve hoogtepunten te noteren. Van een fenomenale Bashir Abdi, over een zevende medaille voor een Britse baanwielrenner tot een nieuwe olympische titel voor de Amerikaanse basketbalvrouwen. Een overzicht.

1. Bronzen Bashir

Iedereen ging er al vanuit dat België deze Olympische Spelen met zes medailles zou afsluiten, een evenaring van Rio. Maar dat was buiten Bashir Abdi gerekend. Wanneer iedereen van een heerlijke nachtrust aan het genieten was, liep Abdi de marathon van zijn leven. Hij liep de hele wedstrijd attent mee voorin en sprintte uiteindelijk naar brons. Voor het eerst sinds het brons van Karel Lismont in 1976 pakt ons land zo weer een marathon-medaille.

Maar vooral de manier waarop Abdi zich naar het brons knokte, was prachtig. Met nog twee kilometer te gaan moest hij lossen uit het achtervolgend groepje dat streed om de twee resterende medailles. Abdi hing uiteindelijk anderhalve kilometer op een paar meter van dat groepje, om vervolgens dankzij aanmoedigingen van concurrent én trainingspartner Nageeye toch naar een derde plaats te sprinten. De Keniaan Lawrence Cherono bleef als vierde gedesillusioneerd achter. Maar Abdi, die zijn geluk kon niet op.

© AFP

2. Brit pakt zevende (!) olympische titel

De internationale prestatie van de laatste dag kwam toch op naam van Jason Kenny. In de finale van de keirin van het baanwielrennen verraste de Brit zijn concurrenten en sprintte hij al vroeg weg naar goud. Voor Kenny is het al zijn zevende (!) olympische titel in diverse disciplines van het baanwielrennen. Met ook nog twee zilveren stuks is Kenny daarmee de meest succesvolle Britse olympiër aller tijden.

© REUTERS

3. Andermaal goud voor Amerikaanse basketbalvrouwen

Nadat Kevin Durant en co. gisteren al goud pakten in het basket, was het vandaag de beurt aan de Amerikaanse vrouwen. Een verrassing viel in de finale tegen Japan - in de kwartfinale nog te sterk voor de Belgian Cats - niet te noteren. Team USA veroverde met een vlotte zege (90-75) voor een zevende keer op rij goud. Grote uitblinker bij de VS was Brittney Griner. Zij scoorde in totaal 30 punten.

Sinds het basketbal in 1976 als medaillesport op het olympisch programma kwam, veroverde het in totaal nu al negen keer goud. Waarvan de laatste zeven titels dus op een rij. In Parijs 2024 een achtste titel voor Amerika? Het lijkt nu al bijna een zekerheid.

© ISOPIX

4. Laatste goud is voor Servië

De allerlaatste wedstrijd op deze Spelen was de finale van het waterpolo bij de mannen. Daarin ging Servië met de laatste gouden plak aan de haal. In de finale versloegen de Serviërs Griekenland met 13-10. Servië verlengt zo zijn olympische titel. In Rio klopten ze vijf jaar geleden buurland Kroatië. Het brons was voor Hongarije, dat in de troostfinale met 9-5 de maat nam van Spanje.

© ISOPIX

5. Sluitingsceremonie

Nadat de laatste medailles uitgereikt werden, was het tijd voor de sluitingsceremonie. Voor België droeg ruiter Grégory Wathelet, lid van de jumpingploeg die zaterdag brons veroverde in de landencompetitie, de vlag. Ook de olympische vlam werd traditioneel gedoofd.

Verder werd er - hoe kan het ook anders - stevig gespeecht. Anne Hidalgo, burgemeester van Parijs, mocht de vlag ontvangen van Yuriko Koike, de gouverneur van Tokio. Daarna nam Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), nog even het woord. Hij had het vooral over de speciale editie van deze Spelen, in tijden van een pandemie. “Jullie hebben ons verbluft”, begon Bach met een boodschap aan de atleten. “Jullie gaven de wereld hoop. Voor het eerst sinds het begin van de pandemie kwam de hele wereld samen. Dit waren de Spelen van hoop, solidariteit en vrede.”

