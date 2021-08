Korte achtervolging bij SLim-actie in Lummen en Hasselt

Zaterdagavond- en nacht hield de politiezone LRH verkeerscontroles in Lummen (Meldertsebaan) en Hasselt (Kuringersteenweg en Koning Boudewijnlaan). In totaal werden er 501 bestuurders gecontroleerd. Tien chauffeurs hadden te veel gedronken, twee bestuurders hadden drugs gebruikt. De politie trok twaalf rijbewijzen in. In Lummen maakte een bestuurder rechtsomkeer wanneer hij de controle opmerkte. Na een achtervolging kon de bestuurder gestopt worden. Hij blies niet minder dan 2,37 promille en werd bestuurlijk aangehouden voor openbare dronkenschap. ppn