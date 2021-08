Bij de politie van Lommel kregen ze zaterdag rond 10 uur een melding van een beschadigd slot van een appartement in de Klachtloopstraat. Meer info ontbreek.

Op zondag werden meerdere inbraken gemeld. In de Kloosterstraat zouden twee inbraken gepleegd zijn en ook in de Blekerijstraat was het prijs. Daar doorzochten de daders verschillende bergingen van de garage van het gebouw. De buit is niet bekend. ppn