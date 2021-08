Het rapport van de Limburgers

Met veertien deelnemers stuurde Team Limburg zijn grootste naoorlogse delegatie naar de Spelen. Dankzij Nina Derwael blinkt er nu goud in het bronsgroen eikenhout. Zij eindigde drie keer in de top acht. Ook Robbe Ghys (4de), Jelle Geens (5de) en Hermien Peters (6de) mogen een olympisch diploma op hun cv zetten. In Rio hadden Pieter Timmers en Dirk Van Tichelt nog zilver en brons gepakt.