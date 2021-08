VRT gaat nog een stap verder en zet Eddy Demarez op non-actief tot nader order

De VRT heeft sportjournalist Eddy Demarez op non-actief gezet. Dat houdt in dat hij niet op of achter de schermen actief zal zijn. De maatregel is door gedelegeerd bestuurder Frederik Delaplace in een interne mail aan de VRT-medewerkers aangekondigd, zo wordt door de openbare omroep bevestigd.

De verontwaardiging was groot, na de uitspraken van Eddy Demarez (53) over de Belgian Cats. Toen het vrouwelijke basketbalteam thuiskwam na de Spelen, voorzag onder andere de sportjournalist het liveverslag van commentaar. Zijn denigrerende grapjes over de geaardheid van de vrouwen in de voetbalploeg werden niet gesmaakt.

De VRT en Sporza namen zaterdagavond in een verklaring afstand van de ongepaste commentaar en de gang van zaken. Eddy Demarez bood daarin “oprecht excuses aan bij de Belgian Cats, hun team en ook bij iedereen die zich door dit privegesprek beledigd, aangesproken of tekortgedaan voelt”.

In de interne mail, die in lijn ligt met de VRT-communicatie van zaterdag, kondigt CEO Delaplace aan dat Eddy Demarez op non-actief is geplaatst. De hoofdredactie van VRT Nieuws zal in gesprek gaan met Demarez. Een termijn is niet bepaald.

Delaplace noemt het naar verluidt verder “bijzonder laakbaar” dat het werk dat Sporza de afgelopen weken verzette tijdens de Olympische Spelen “nu in vraag wordt gesteld door een reeks onaanvaardbare uitspraken van één medewerker”.

