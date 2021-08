Veel speeches en doven van olympische vlam: sluitingsceremonie maakt einde aan Olympische Spelen in Tokio

De Olympische Spelen in Tokio zijn zondag officieel beëindigd tijdens de sluitingsceremonie in het Olympisch Stadion. De olympische vlam werd gedoofd.

Voor België droeg ruiter Grégory Wathelet, lid van de jumpingploeg die zaterdag brons veroverde in de landencompetitie, de vlag. Er woonden in totaal 24 Belgische atleten en 26 Belgische officials de slotceremonie bij. Bashir Abdi ontving tijdens de slotceremonie nog zijn bronzen medaille, eerder op de dag in Sapporo behaald op de marathon. De Belgische delegatie behaalde in Tokio de voorbije weken zeven medailles.

Grégory Wathelet droeg de vlag namens België — © BELGA

De ceremonie begon met het hijsen van de Japanse vlag en het afspelen van het Japanse volkslied. Vervolgens betraden de atleten het stadion. Dat ging gepaard met veel vrolijke gezichten en gedans. De muziek kwam van de Tokyo Ska Paradise Orchestra. Ook de vlag van Griekenland, de bakermat van de Spelen, werd gehesen en het Griekse volkslied werd afgespeeld. Aan het einde van de ceremonie werd de olympische hymne gespeeld en vervolgens werd de olympische vlag naar beneden gehaald.

Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs, mocht nadien de olympische vlag ontvangen uit handen van Yuriko Koike, de gouverneur van Tokio. Parijs organiseert de volgende Olympische Spelen, tussen 26 juli en 11 augustus 2024. Het Franse volkslied volgde, astronaut Thomas Pesquet speelde vanuit de ruimte de laatste noten.

© ISOPIX

Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), kwam nog even aan het woord. “Jullie hebben ons verbluft”, begon Bach met een boodschap aan de atleten. “Jullie inspireerden ons met de verenigde kracht van sport en dat ondanks de vele uitdagingen door de pandemie. Jullie gaven de wereld hoop. Voor het eerst sinds het begin van de pandemie kwam de hele wereld samen. Dit waren de Spelen van hoop, solidariteit en vrede.”

Aan het Japanse volk sprak hij zijn dank uit. “Jullie mogen erg trots zijn op wat jullie hebben bereikt”, klonk het. “Danku Tokio, danku Japan. Het waren ongeziene Spelen die een ongeziene inspanning hebben gekost.” Traditiegetrouw riep hij de jeugd nog op over drie jaar samen te komen om de 33e Olympiade in Parijs te vieren.

© Pool via REUTERS

Seiko Hashimoto, de voorzitster van het organisatiecomité, sprak over “spannende en inspirerende Spelen”. Ze betuigde ook grote dankbaarheid aan alle medische diensten en de vele vrijwilligers. “Sport heeft de kracht om onze toekomst te veranderen”, klonk het.

Kroonprins Akishino woonde, in tegenstelling tot zijn oudere broer, keizer Naruhito, de ceremonie ook bij.

Voor de start van de sluitingsceremonie vond er buiten het stadion een klein, vreedzaam protest plaats. Zo’n vijftig activisten droegen spandoeken waarop geschreven stond ‘No Olympics’. Ze stonden tegenover de massaal opgetrommelde ordediensten. Zestien dagen geleden, bij de openingsceremonie, was er ook protest tegen het evenement.

Hoewel de Spelen van Tokio de 32e Olympiade zijn, zijn het de 29e Zomerspelen die effectief doorgaan. Berlijn 1916, Tokio 1940 en Londen 1944 konden wegens de wereldoorlogen niet plaatsvinden. Ook deze Spelen stonden tot het laatste ogenblik op de helling. In 2020 werden ze wegens de pandemie met een jaar uitgesteld. Nu vonden ze zonder publiek plaats.

Later deze maand vinden ook de Paralympische Spelen nog plaats. Die starten op 24 augustus en eindigen op 5 september.