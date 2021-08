Protest bij slotceremonie in Tokio: “Spelen maken de armen dood”

In Tokio wordt er geprotesteerd net buiten het Olympisch Stadion, waar op dit moment de slotceremonie doorgaat. De politie is massaal aanwezig, maar het gaat om een vreedzaam protest.

Enkele honderden tegenstanders van de Olympische Spelen verzamelden zondagavond net buiten het stadion. Ze zongen protestliederen en scandeerden slogans tegen de Spelen. Er waren ook spandoeken te zien met boodschappen als “De Spelen doden de armen”, “Weg met de Spelen” of “Neen tegen het IOC”. De demonstranten gedragen zich netjes en van geweld is geen sprake.

Er is al langer verzet tegen de Spelen in Japan, versterkt door de angst dat het coronavirus zich verder zou verspreiden door de samenkomst van mensen van over de hele wereld. De grootste en recentste enquêtes tonen echter dat de meerderheid van de Japanse bevolking wel degelijk achter het doorgaan van de Spelen staat.