Barack Obama danst de pannen van het dak op zijn 60ste verjaardagsfeest

Alhoewel er een verbod op foto’s en video’s stond voor de gasten, is er toch een filmpje gelekt vanop Barack Obama’s verjaardagsfeest. Op de beelden is te zien hoe hij aan het dansen is terwijl twee dj’s het beste van zichzelf geven. Eerder kwamen Alicia Keys en John Legend al ‘Happy birthday’ zingen terwijl A-listers zoals Beyoncé en Tom Hanks als genodigden stonden te kijken.

(tica)