Marc Soler trekt naar UAE Team Emirates

De Spaanse renner Marc Soler (27) ruilt na dit seizoen Movistar voor UAE Team Emirates, zo raakte zondag bekend. Hij ondertekende een contract van twee jaar bij de ploeg van tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar.

Met Soler haalt UAE Team Emirates de winnaar van Parijs-Nice 2018 binnen. Verder won hij in 2020 een rit in de Vuelta, dit jaar pakte hij de bloemen in een etappe in de Ronde van Romandië.

“Marc rijdt aanvallend, hij is een echte vechter. Zijn persoonlijkheid en mentale kwaliteiten maken hem tot een uniek renner”, aldus teammanager Joxean Matxin Fernandez.

“Na zeven jaar bij Movistar denk ik dat het nu een goed moment in mijn carrière is om uit te kijken naar nieuwe uitdagingen”, stelt Soler. “Ik wil Movistar bedanken voor de jarenlange samenwerking en wens hen al het beste in de toekomst.”

Soler is al de derde aanwinst in drie dagen tijd voor UAE Team Emirates. Vrijdag kondigde het team de komst van de Portugees Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) aan, zaterdag volgde het nieuws dat de Duitser Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) de rangen komt versterken.