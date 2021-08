Dit houden de Belgische atleten over aan de Olympische Spelen: Thiam en Derwael grootverdieners, Red Lions krijgen tienvoudige van de Cats

Met dank aan de Nationale Loterij ontvangen de 69 atleten die een topachtplaats behaalden op de Olympische Spelen in Tokio een premie. Een gouden medaille levert 50.000 euro op voor Nafi Thiam en Nina Derwael. De achttien hockeyers, die ook goud wonnen, krijgen elk 12.500 euro.

Verder is de zilveren medaille van Wout van Aert goed voor een premie van 30.000 euro. Het brons van Matthias Casse en Bashir Abdi levert hen 20.000 euro op. De drie leden van de jumpingploeg, Pieter Devos, Jérôme Guery en Grégory Wathelet, die ook brons veroverden, verdienen 5.000 euro.

De vierde plaatsen worden beloond met een som van 10.000 euro. Wanneer ze in teamverband zijn behaald, is het 2.500 per atleet. De plaatsen vijf tot acht leveren 5.000 euro op. In teamverband zakt dat bedrag tot 1.250 euro per deelnemer. Trainers krijgen 25 procent van de premie van hun atleet.

In totaal zullen voor een bedrag van 643.000 euro premies worden verdeeld. Als Japan niets van de premies afhoudt, hoopt het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) dat de premies zullen worden vrijgesteld van belastingen. “Daarover lopen onderhandelingen met de Belgische regering”, preciseerde CEO Philippe Vander Putten zondag in Tokio.