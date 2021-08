Verenigde Staten opnieuw het meest succesvolle land op Olympische Spelen, België eindigt op 29e plek

De Amerikaanse vrouwen pakten op de valreep nog goud in het volleybal en het basketbal. — © ISOPIX

De Verenigde Staten waren opnieuw het meest succesvolle land op deze Olympische Spelen. De Amerikanen staken finaal China nog voorbij in de medaillestand. Dat was onder meer te danken aan het goud bij het volleybal en basketbal voor vrouwen en aan baanwielrenster Jennifer Valente, die het omnium won.

Met die drie zeges komen de Amerikanen uit op 39 gouden, 41 zilveren en 33 bronzen plakken. China moet het doen met 38 keer goud, 32 keer zilver en 18 keer brons. Gastland Japan staat met 27 maal goud, 14 keer zilver en 17 keer brons ook in de top 3 van het eindklassement. Groot-Brittannië (22 gouden, 21 zilveren en 22 bronzen) en Rusland, onder neutrale vlag op deze Spelen, (20 gouden, 28 zilveren en 23 bronzen) vervolledigen de top 5.

Het is, na Londen 2012 en Rio de Janeiro 2016, de derde keer op rij dat de Verenigde Staten de medaillespiegel aanvoeren bij de Zomerspelen. In 2008, toen de Olympische Spelen in Peking waren, voerde China de lijst aan met liefst 51 keer goud. De Verenigde Staten hadden toen wel meer medailles dan China, maar aanzienlijk minder vaak goud.

De Belgische delegatie beëindigt de Spelen op een 29e plaats, met drie gouden, één zilveren en drie bronzen plakken. Zevenkampster Nafi Thiam, turnster Nina Derwael en de Red Lions zorgden voor de gouden medailles. Wout van Aert pakte zilver in de wegrit en judoka Matthias Casse, marathonloper Bashir Abdi de jumpingploeg claimden een bronzen medaille. Voor België waren het de meest succesvolle Spelen sinds die van 1948 in Londen.

Nederland eindigde op een knappe zevende plek met 10 keer goud, 12 keer zilver en 14 keer brons, een recordaantal. Voor Duitsland waren het de slechtste Spelen sinds de eenmaking. Duitsland eindigde als negende met 10 gouden medailles, 11 zilveren en 13 bronzen.

Italië van zijn kant kende uitstekende Spelen. Met 10 gouden, 10 zilveren en liefst 20 bronzen plakken braken ze ook hun medaillerecord. Ze werden tiende in de medaillespiegel.