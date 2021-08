Terwijl in Frankrijk het verzet tegen de ‘pass sanitaire’ aanhoudt, scherpt het land maandag een aantal coronamaatregelen flink aan. Zo kan je vanaf 9 augustus niet meer op restaurant en zelfs geen terrasje meer doen als je niet kan bewijzen dat je ingeënt bent of niet besmet met Covid-19. En dat is niet de enige verstrenging waar je als toerist tegenaan botst.