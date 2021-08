Laatste gouden medaille van de Olympische Spelen gaat naar Servië

Servië heeft zondag de laatste gouden medaille op de Olympische Spelen van Tokio veroverd, die bij de mannen in het waterpolo. De Serviërs versloegen in de finale Griekenland met 13-10.

Servië verlengt zo haar olympische titel. In 2016 in Rio klopten ze de buren van Kroatië in de finale nog met 11-7.

Het brons is voor Hongarije, dat eerder in de troostfinale met 9-5 de maat nam van Spanje.

Bij de vrouwen wonnen de Verenigde Staten de olympische titel in het waterpolo na een 14-5 zege in de finale tegen Spanje. Het brons was hier ook voor Hongarije, na 11-9 winst in de match om de derde plaats tegen het Russische team, dat onder neutrale vlag aantrad.

De Olympische Spelen van Tokio eindigen zondag. De sluitingsceremonie start om 20 uur Japanse tijd (13 uur Belgische tijd).