De Amerikaanse Michael Bogan was zaterdag getuige van een opmerkelijk voorval. Toen het aan het bliksemen was in Californië hoorde hij plots een luide knal. Michael keek meteen door het raam en zag dat een 200 jaar oude boom in brand stond door een bliksemschicht.

Niet veel later spleet de boom ook in twee. Brandweermannen konden voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde.