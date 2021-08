Hoe Nederlandse boezemvriend Bashir Abdi aan medaille hielp: “Het podium kunnen delen, is een droom”

Heel stiekem hebben ze de afgelopen jaren elk afzonderlijk wel gedroom van olympisch eremetaal. Maar dat de boezemvrienden Bashir Abdi en Abdi Nageeye samen op het podium van de olympische marathon zouden belanden, geflankeerd door wereldrecordhouder Eliud Kipchoge, overstijgt alle dromen. De bromance tussen de Belgische en de Nederlandse Abdi – bij de eerste zijn achternaam en bij de tweede zijn voornaam – resulteerde afgelopen nacht in een ultiem orgelpunt in Sapporo. Het was de Nederlander die de Belg er op de moeilijkste momenten doorheen sleurde.