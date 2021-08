BOIC-voorzitter ontroerd na zeven olympische medailles: “Dit komt op een moment dat ons land het echt nodig had”

Pierre-Olivier Beckers was ontroerd toen hij zondag zijn laatste woorden sprak tijdens de persconferentie van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC). Volgende maand treedt hij na bijna zeventien jaar af als voorzitter. Hij maakte ook een evaluatie van Team Belgium op de Olympische Spelen in Tokio: “missie geslaagd”.

Met zeven Belgische medailles, waaronder drie gouden, zijn dit de meest succesvolle Olympische Spelen voor ons land sinds 1948. Verder werden ook 26 topachtplaatsen binnengehaald. “Buitengewoon”, aldus Beckers. “Deze prestaties komen op een moment dat ons land ze echt nodig had (na onder meer de catastrofale overstromingen deze zomer, nvdr.). Hopelijk geven deze prestaties mensen moed om terug te vechten na deze moeilijke momenten. Dat is de fundamentel rol van de Spelen: de wereld een beetje beter maken door middel van sport.”

“Binnen 34 dagen zal ik mijn functie in alle sereniteit neerleggen”, besluit Beckers, die zich zal toeleggen op de coördinatie tussen het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en de organisatoren van de volgende Spelen in Parijs in 2024. “Er is een tijd voor alles en iedereen. Topsport en het BOIC zullen kunnen profiteren van nieuwe ideeën en energie, maar op dit moment is de Belgische topsport al beter en gezonder dan in 2004.”

Red Lions en Belgian Cats blijven financiële steun krijgen, volleybal en voetbal worden ook in de gaten gehouden

Het BOIC maakte ook nog bekend dat het de Red Lions en de Belgian Cats verder financieel zal blijven ondersteunen. In de toekomst zullen ook de Red Panthers, het dameshockeyteam dat zijn ticket voor Tokio net miste, zich bij hen moeten voegen. Dat zei Olav Spahl, Directeur Elite Sport bij het BOIC. “Ook het mannenvolleybal heeft potentieel voor Parijs 2024”, aldus Spahl. “Op de lange termijn worden in aanloop naar Los Angeles 2028 zowel damesvolleybal, damesvoetbal, herenvoetbal en het Belgische vrouwen VII rugbyteam, dat ondersteund wordt door Be Gold, in de gaten gehouden.”

Ook de estafettes in verschillende sporten kunnen bijven profiteren van speciale ondersteuning. Het BOIC hoopt dat het voorbeeld van de Red Lions, die België voor het eerst in 101 jaar een gouden medaille in een ploegsport bezorgden, anderen kan inspireren.