Franse vrouwen maken olympische dubbel compleet in het handbal

Frankrijk heeft zondag ook goud veroverd op de Olympische Spelen in het handbal bij de vrouwen. De Franse vrouwen versloegen Rusland, dat onder neutrale vlag aantrad, in de finale met 30-24 (rust: 15-13). Het is voor Frankrijk het eerste handbalgoud bij de vrouwen.

Zaterdag pakten ook de Franse mannen al goud in het handbal door in de finale Denemarken te kloppen.

Voor de Franse vrouwen is de winst in de finale een revanche op Rusland, dat hen versloeg in de eindstrijd in Rio in 2016.

Het brons bij de handbalvrouwen is voor Noorwegen dat in de troostfinale Zweden met 36-19 klopte. Vijf jaar geleden behaalde Noorwegen ook al de derde plaats.