Zeven medailles waren nog weinig: België had liefst 69 (!) atleten die in de top acht eindigden op de Olympische Spelen

De 123 Belgische atleten die hebben deelgenomen aan de Olympische Spelen in Tokio hebben 26 topachtplaatsen binnengehaald. Het gaat om 69 atleten, een percentage van 56,1 procent. Daarbij werden zeven medailles behaald: 3 gouden, 1 zilveren en 3 bronzen. Dat aantal is gelijk aan het cijfer na de Olympische Spelen van 1948 in Londen. Drie olympische titels in één olympiade is niet meer gebeurd sinds de Spelen van 1924 in Parijs.