Justin Timberlake in rouw na overlijden van achtergrondzangeres (39): “Je was een constante bron van vreugde, ik hou van je”

Een van de vaste achtergrondzangeressen van Justin Timberlake, Nicole Hurst, is op amper 39-jarige leeftijd overleden. De zanger schrijft in een post op Instagram dat hij kapot is van het nieuws.

“Nicole was een constante bron van vreugde en positiviteit, op het podium en daarbuiten”, schrijft Timberlake over Hurst. “Sommige dingen voelen zo oneerlijk en we zullen nooit begrijpen waarom ze moesten gebeuren. Maar wat ik wel weet, is dat we ons gelukkig mogen prijzen dat we met haar hebben gelachen, gereisd, haar aanstekelijke lach hebben meegemaakt en haar liefde voor een leven vol muziek.”

De zanger plaatst bij het bericht een serie foto’s en filmpjes van de twee. “Nicole, het volstaat niet om te zeggen dat ik je zo ontzettend ga missen. Dank je voor het licht dat je deed schijnen. Ik zal mijn best doen dat altijd bij me te houden. Ik hou van je.”

Bij Nicole werd in 2013 borstkanker geconstateerd. Twee jaar later maakte ze bekend dat ze aan de beterhand was, maar in 2019 deelde ze op sociale media het nieuws dat de kanker terug was en uitgezaaid was naar haar hersenen.