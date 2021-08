Kerstversiering wordt duur dit jaar door de schuld van corona, China en containerschepen

We zullen deze eindejaarsperiode onze kerstballen van vorig jaar nog eens moeten bovenhalen. En anders diep in onze portefeuille moeten kijken om nieuwe te kopen. De containerschepen die de kerstversiering via China naar ons land zouden brengen, hebben namelijk vertraging opgelopen door corona-uitbraken in de Chinese havens. Ook de prijzen van de containers blijven daardoor gigantisch stijgen. De kerstdecoratie die ons land wél bereikt, zal daardoor een pak duurder zijn.