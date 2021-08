Abdi op het olympische podium. De medaille-uitreiking is voor later vandaag voorzien. — © AFP

Brons brengt het beste in mensen naar boven. Zo ook bij Bashir Abdi. De marathonloper kon geen lach onderdrukken toen hij zijn eerste reactie mocht delen met de wereld. En al zeker niet toen looplegende en goede vriend Mo Farah hem in het midden van het interview opbelde. “In 2024 wil ik in Parijs nog beter doen.”