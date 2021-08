De teleurstelling bij Kopecky was gigantisch. — © BELGA

Een massale valpartij in de scratch van het omnium heeft de Olympische Spelen van Lotte Kopecky een erg zure nasmaak gegeven. Het nummer vier van de wegrit liep een zware kneuzing van de heup met een bloeduitstorting op en moest opgeven. Ook in de ploegkoers met Jolien D’hoore kwam Kopecky al ten val. Wat volgde was een minutenlang tranendal bij de wielrenster.