OVERZICHT: Deze Belgen komen op de slotdag nog in actie op de Olympische Spelen

Om middernacht zullen marathonlopers Bashir Abdi, Koen Naert en Dieter Kersten in Sapporo aantreden in de afsluitende olympische marathon. De vraag is of het Belgische trio wereldrecordhouder Eliud Kipchoge het vuur aan de schenen kan leggen. Twee jaar geleden finishte de Keniaan in Berlijn in 2 uur, 1 minuut en 39 seconden. Een jaar later deed hij zelfs nog beter en liep hij al over de finish in minder dan 2 uur. Maar ook Koen Naert heeft mooie herinneringen aan Berlijn. In 2018 werd hij er namelijk Europees kampioen. Abdi stelde zijn eigen Belgisch record dan weer scherper in de marathon van vorig jaar in Tokio.

Koen Naert die Europees kampioen wordt in Berlijn — © BELGA

Drie uur later, om 3u Belgische tijd, is het de beurt aan Lotte Kopecky in het baanwielrennen. Zij zal de teleurstelling van de ploegkoers van vrijdag zo snel mogelijk willen doorspoelen met een goeie prestatie in het omnium. Kan ze vijf jaar na de bronzen medaille van Jolien D’hoore ook eremetaal in de wacht slepen? Donderdag werd Kenny De Ketele al 13e in het omnium bij de mannen.