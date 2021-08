PSV vernedert Ajax en wint Johan Cruijf Schaal dankzij doelpunt van jonge Belg Yorbe Vertessen

PSV Eindhoven heeft de eerste prijs van het seizoen te pakken. Het won met duidelijke 0-4-cijfers de Nederlandse Supercup in de Johan Cruijf Arena van Ajax.

Na twee minuten was er al de voorsprong voor de bezoekers uit Eindhoven. Noni Madueke trapte op assist van Marco van Ginkel de openingstreffer voorbij Pasveer. Net voor het halfuur was Madueke daar opnieuw en zo 0-2. Alsof het scoreverloop nog niet erg genoeg was voor Ajax, kreeg verdediger Tagliafico nog voor rust een rechtstreekse rode kaart.

In de tweede helft werd de score nog verder uitgediept met dank aan onze landgenoot Yorbe Vertessen. In het slot gaf hij ook nog een assist aan Mario Götze, die de 0-4 eindstand op het bord zette.

PSV wint zo voor de 13e keer in de clubgeschiedenis de Nederlandse Supercup.

Nieuwe Ajacied Steven Berghuis met Philip Max — © EPA-EFE