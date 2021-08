Krijgt Queen-film ‘Bohemian rhapsody’ straks een vervolg? “We zitten met ideeën”

Met Bohemian rhapsody, de film uit 2018 over het leven van zanger Freddie Mercury, is het verhaal van Queen nog niet uitverteld. Volgens gitarist Brian May (74) denkt de band serieus na over een vervolg. Dat werd bij de release van Bohemian rhapsody al gefluisterd, maar nu bevestigde May dat tijdens een livesessie op Instagram. “We denken er al een tijdje over na en zitten met flink wat ideeën.”

“Het wordt alleen moeilijk om met een goed vervolg te komen, omdat we niet zagen aankomen dat het zo’n groot succes zou worden”, vervolgt het bandlid. Dat is een understatement. De film bracht zo’n 900 miljoen dollar op en sleepte vier Oscars in de wacht. “Maar we doen het pas als er een goed script is. En dat gaat tijd kosten.”(dewo)