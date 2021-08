KV Mechelen is in eigen huis niet verder geraakt dan een gelijkspel tegen Eupen. In een bij momenten zinderende wedstrijd kwam de thuisploeg op voorsprong via Souza, maar de Panda’s lijken dit seizoensbegin niet over zich heen te laten lopen. Peeters maakte vlak na rust gelijk, Agbadou kopte in het slot een hoekschop binnen en Embalo gaf na 90 minuten de doodsteek: 1-3. Malinwa start het seizoen met een magere 3 op 9.