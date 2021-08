De hoogtepunten van de voorlaatste dag: brons voor België, nationale records voor de 4x400m en opnieuw Amerikaans en Braziliaans goud

Hoewel de Olympische Spelen zondag eindigen, viel er zaterdag nog veel te beleven in Tokio. Een overzicht van de olympische dag in vijf momenten.

1) Nationaal record voor zowel Belgian Tornados als Cheetahs

Geen nieuwe medaille, maar wel twee nationale records op de tabellen in de 4x400 meter. In de finale liepen de Belgian Cheetahs zich in een tijd van 3.23.96 naar de zevende plaats. Een verbetering met acht honderdsten vergeleken met de reeksen. Even later liepen ook de mannen, met Kevin Borlée als vervanger van zijn broer Jonathan, zich naar een nationaal record (2.57.88) én een knappe vierde plaats. Alweer net geen medaille op de Spelen voor de Tornados.

Naomi Van Den Broeck, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt en Camille Laus voor de start — © BELGA

Op de 1.500 meter sneuvelde er dan weer een olympisch en Europees record. Het Noorse wonderkind Jakob Ingebrigtsen snelde in 3.28.32 naar de olympische titel. Hij kan zich nu naast Europees kampioen op de 1.500 en 3.000 meter ook olympisch kampioen noemen. Diezelfde eer is weggelegd voor de Nederlandse Sifan Hassan, die het goud op de 10.000 meter veroverde.

Jakob Ingebrigtsen na het zien van zijn toptijd — © REUTERS

2) Goud voor Team USA in het basketbal

Ondanks een nederlaag tegen Frankrijk in de eerste groepsfase, is het Amerikaanse mannenbasketbalteam er opnieuw in geslaagd het olympisch goud mee naar huis te nemen. Onder leiding van Kevin Durant, goed voor 29 punten, namen de troepen van Greg Popovich nu wel de maat van de Fransen: 87-82. Team USA heeft op deze manier niet alleen een revanche beet voor de nederlaag in de eerste wedstrijd, maar het verlengt voor de derde opeenvolgende keer zijn olympische titel en zit aan vier op een rij.

Draymond Green en Kevin Durant — © REUTERS

3) Bronzen Belgische jumpingruiters

Wat de Belgian Tornados net niet konden, lukte onze jumpingploeg wel. Pieter Devos, Jérome Guery en Grégory Wathelet bezorgden België een bronzen plak, nadat ze in de finale in extremis over leider Frankrijk gingen. Devos zette ons land aanvankelijk met vier strafpunten op de vierde plaats. Guery bleef foutloos in de tweede run waardoor ze op een gedeelde tweede plek kwamen na fouten van de VS en Zweden. Grégory Wathelet leek België weer te doen terugvallen naar de vierde plaats met acht strafpunten, maar door een dubbele weigering van het Franse slotpaard schoof onze jumpingploeg toch nog op het podium.

De vreugde bij Pieter Devos, Jerome Guery en Grégory Wathelet — © AFP

4) Tranen bij Mieke Gorissen na marathon

28e eindigen in de marathon op de Olympische Spelen? “Dat kan niet”, verklaarde Mieke Gorissen in een emotioneel interview na afloop. De Belgische fysicalerares kwam naar Tokio om de marathon uit te lopen, maar na een puike inhaalrace eindigt ze zelfs in de top 30 na iets meer dan tweeënhalf uur. Ook Hanne Verbruggen, eveneens actief in het onderwijs, nam deel aan de marathon en werd uiteindelijk 49e.

5) Opnieuw Braziliaans voetbalgoud

Niet alleen Amerika wist zijn titel te verlengen, ook Brazilië deed dat. Het Braziliaans voetbalelftal, met de 38-jarige Dani Alves, klopte Spanje met 2-1 na verlengingen en mag zich na Rio ook in Tokio de naam van olympisch voetbalkampioen op zijn borst spelden. Vlak voor de rust zette Matheus Cunha de Brazilianen op voorsprong nadat Richarlison een penalty over de kooi van Unai Simon knalde. Op het uur bracht Oyarzabal La Roja weer langszij met een rake volley. In de tweede verlenging was het Malcom, de vervanger van Cunha, die de Selecao naar een nieuw delirium schoot.

