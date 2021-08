Hugh Carthy klimt naar ritwinst in Ronde van Burgos, Landa snoept eindzege af van Bardet

De Spanjaard Mikel Landa (Bahrain-Victorious) heeft zaterdag in extremis de eindzege genomen in de Ronde van Burgos, een Spaanse vijfdaagse rittenkoers voor de Pro Series. De Brit Hugh Carthy (EF Education-Nippo) won de vijfde en laatste etappe met aankomst bergop op Lagunas de Neila.

In de slotetappe van 146 kilometer lag het sleutelpunt aan het eind, met de beklimming van de Lagunas de Neila naar een hoogte van bijna 1.900 meter. Een vroege vlucht van zes begon na de golvende aanloop met anderhalve minuut voorsprong aan de slotklim. Daarbij West-Vlaming Sep Vanmarcke, en verder ook Gonzalo Serrano, Marcus Burghardt, Lawson Craddock, Alvaro Cuadros en Mikel Bizkarra.

Vanmarcke, eerder deze zomer ook al in een prima doen tijdens de Settimana Ciclistica Italiana op Sardinië, overleefde voorin prima en ging op het vlakkere stuk halverwege de klim zelfs aanvallen, maar in de achtergrond legde Bahrain-Victorious het tempo bijzonder hoog, met onder meer Damiano Caruso en Mark Padun, de revelaties van de Giro en het Critérium du Dauphiné. Zij peuzelden alle vluchters op in dienst van Mikel Landa, bij de start tweede in de stand.

© EPA-EFE

Terwijl leider Romain Bardet figuurlijk door de benen zakte, regende het voorin prikjes op de steile slothectometers. Onder meer de Colombianen Egan Bernal en Einer Rubio probeerden een kloofje te slaan, maar aan het eind was het Hugh Carthy die de beste bleek. De spichtige Brit, vorig jaar in de Vuelta ook al de beste op de Angliru, haalde het uiteindelijk voor Rubio, Simon Yates, Bernal en de verrassende Jay Vine van Alpecin-Fenix.

Landa had aan een zesde plaats in de daguitslag genoeg om de eindzege te veroveren, ten koste van Bardet. In het eindklassement heeft de 31-jarige Spanjaard, die afgelopen Giro nog enkele ribben en een sleutelbeen brak, een voorsprong van 36 seconden op de Italiaan Fabio Aru en van 43 seconden op zijn Oekraïense ploegmaat Mark Padun. Het is de eerste zege sinds maart 2019 voor Landa, die op het palmares van de Ronde van Burgos Remco Evenepoel opvolgt, de eindwinnaar van vorig jaar.-