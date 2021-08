Dubbelslag voor Ben Hermans in Arctic Race: ritwinst én leiderstrui

Diepenbekenaar Ben Hermans (Israel Start-Up Nation) heeft zaterdag de derde en voorlaatste etappe gewonnen in de Arctic Race of Norway, een Noorse koers voor de Pro Series. Op dezelfde aankomst bergop in Malselv waar hij in 2015 al won, veroverde Hermans ook de leiderstrui.

Ook in de derde rit, over 184 kilometer tussen Finnsnes en Malselv, toonde een Belg zich in de aanval: Jens Reynders schoof mee in een vlucht van vijf renners, met daarin ook de ritwinnaar van vrijdag, Martin Laas, en verder Xabier Mikel Azparren, bergtruidrager Frederik Dversnes en Julien Duval. In de achtergrond verrichtte onder meer Baptiste Planckaert veel achtervolgingswerk in het peloton.

Dversnes bleek voor de tweede dag op rij één van de sterkste renners voorin, samen met Azparren, maar kort na de voet van de 3,7 kilometer lange slothelling werden de twee terug gegrepen door het peloton. Daar voerde Israel Start-Up Nation het tempo bijzonder hoog op, in de hoop Hermans te lanceren naar winst. Christian Odd Eiking en Victor Lafay vielen aan op het slot van de klim, maar Hermans koos voor zijn eigen tempo, haalde hen terug, en won de sprint bergop vanop de kop. Het is de tweede overwinning van het seizoen voor de 35-jarige Hermans, na de Ronde van de Apennijnen.

“Het was zo mooi”, aldus een tevreden Hermans. “Ik won hier al eens in 2015 en ik speelde die overwinning de hele etappe af door mijn hoofd... Ik ben zo blij dat ik dit voor het team kon afmaken.”

De Noor Eiking finishte als tweede en de Fransman Lafay als derde, en de twee zijn ook de eerste achtervolgers op de nieuwe leider Hermans in het klassement, op respectievelijk vier en zes seconden. De Arctic Race of Norway eindigt zondag met een heuvelachtige etappe over 163 kilometer.

