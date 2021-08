Riemst

Onder de noemer ‘Op zwier met Zuhal Demir’ trekt Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) dezer dagen de Vlaamse natuur in met prominente partijleden als gids. Op die manier wil de minister in contact komen met de doorsnee Vlaamse wandelaar. Ereparlementsvoorzitter Jan Peumans mocht zaterdag 7 augustus de spits afbijten in Kanne (Riemst).