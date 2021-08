Brazilië is opnieuw olympisch kampioen voetbal

De Braziliaanse mannen hebben hun olympische titel in het voetbal verlengd. De Seleçao versloeg zaterdag in de finale in Yokohama Spanje na verlengingen met 2-1.

Cunha bracht Brazilië in de toegevoegde tijd van de eerste helft op voorsprong, nadat Richarlison (38.) even voordien een strafschop miste. Oyarzabal maakte op het uur gelijk, waarna er niet meer gescoord werd in de reguliere speeltijd. De beslissing viel in de verlengingen. Invaller Malcom trapte de Brazilianen in de 108e minuut naar een nieuwe olympische titel.

Vijf jaar geleden pakte Brazilië, onder leiding van sterspeler Neymar, olympisch goud in eigen land in Rio de Janeiro. De Brazilianen hadden toen strafschoppen nodig om in de finale Duitsland te verslaan (1-1 na pen. 5-4).