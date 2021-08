In de zevende hemel zijn is misschien nog een understatement voor wat Pieter Devos zaterdagmiddag voelde. De ruiter, die aanvankelijk net uit de boot gevallen was voor de selectie voor de Olympische Spelen, pakte alsnog een bronzen medaille met de Belgische jumpingploeg. “Voor mij is het echt een mentale rollercoaster geweest.”