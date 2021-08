Belgian Cheetahs worden zevende in finale 4x400 meter in een nieuw Belgisch record

De Belgian Cheetahs zijn zaterdag als zevende geëindigd in de finale van de 4x400 meter op de Olympische Spelen in Tokio. Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt en Camille Laus klokten 3:23.96, een nieuw Belgisch record. Donderdag in de reeksen hadden de Cheetahs het Belgisch record ook al scherper gesteld, toen tot 3:24.08.

Het goud in de finale was voor de Verenigde Staten. Syndey McLaughlin, Allyson Felix, Dalilah Muhammad en Athing Mu liepen naar een seizoensbeste van 3:16.85. Polen (Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Malgorzata Holub-Kowalik en Justyna Swiety-Ersetic) pakte zilver in een nieuw nationaal record (3:20.53) en het brons was in 3:21.24 voor Jamaica (Roneisha McGregor, Janieve Russell, Shericka Jackson en Candica McLeod).

Het was voor de Belgische vrouwen hun eerste olympische finale. Twee jaar geleden op het WK in Doha werden ze vijfde.

De Belgische aflossingsploeg kon tijdens deze Spelen niet rekenen op Cynthia Bolingo, de Belgische recordhoudster op de 400m. Zij sukkelt met een hamstringblessure.