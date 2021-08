Pieter Devos was aanvankelijk niet eens opgeroepen maar pakt wel brons met Belgische jumpingploeg: “We schrijven hier geschiedenis”

In de zevende hemel zijn is misschien nog een understatement voor wat Pieter Devos zaterdagmiddag voelde. De ruiter, die aanvankelijk net uit de boot gevallen was voor de selectie voor de Olympische Spelen, pakte alsnog een bronzen medaille met de Belgische jumpingploeg. “Voor mij is het echt een mentale rollercoaster geweest.”

“Het is een thriller geweest”, reageerde ruiter Pieter Devos na afloop. “Dit is fenomenaal. We schrijven hier geschiedenis, want het was al zo lang geleden dat de Belgische paardensport nog eens een medaille gepakt heeft (van 1976, nvdr). Maar na alles wat we als land al verwezenlijkt hebben op de Spelen, verdient ons land deze medaille dubbel en dik. Dan heb ik het niet alleen over de ruiters, maar ook over België als paardenland. Hier mogen we heel tevreden mee zijn en kunnen we verder mee bouwen. Dit biedt grote kansen voor de toekomst.”

Nochtans leken de Belgen net uit de top drie te zullen vallen, tot leider Frankrijk bij de allerlaatste proef blunderde en zo een medaille door de vingers zag glippen. “Voor mij waren ze vooraf geen topfavoriet, maar ze zetten wel twee abnormale ronden neer”’, aldus Devos. “In de laatste ronde mochten ze nog twee fouten maken om voor ons te eindigen, maar ze gingen volledig de mist in. Dat is typisch het format. Er mag niets verkeerd gaan of je valt eruit. De scores die wij haalden (0, 4 en 8 strafpunten, nvdr) zijn heel normaal op dit niveau.”

Rollercoaster

Voor Devos was de medaille nog extra speciaal. Aanvankelijk zat hij zelfs niet eens in de selectie voor de Spelen, maar in laatste instantie mocht hij de plaats innemen van reserve Yves Vanderhasselt. Nadat Niels Bruynseels zag dat zijn paard weifelde in de individuele finale, moest hij ineens invallen. En dat deed hij met brio. “Voor mij is het echt een mentale rollercoaster geweest. Eerlijk gezegd besef ik het nog niet zo goed”, zei hij. “Komende van de vijfde plek met een medaille naar huis gaan is extreem speciaal. Ik ben blij met de manier waarop ik het aangepakt heb. Vanaf het moment dat ik hoorde dat ik reserve stond, heb ik me gefocust om klaar te zijn voor als het echt nodig was.”

Heel makkelijk was dat wel niet geweest. “Als je vijf jaar lang beste of tweede beste in België geweest bent, dan ben je heel ontgoocheld als je die selectie ziet”, gaf Devos ruiterlijk toe. “Maar ik zag dit niet als revanche. De bondscoach vond dat mijn paard Claire geen honderd procent was op het moment van de selectie. Dat was ook zo, maar als ervaren ruiter voelde ik dat het wel goed zou komen richting de Spelen. Vandaag heb ik vooral op Claire vertrouwd, iets wat ik al jaren doe. Ze is een ongelofelijk paard en heeft vandaag gewoon alles uit de kast gehaald. Ze voelde dat ook, dat wij blij zijn en dat ze iets geweldigs gedaan heeft, daar ben ik zeker van. Het vertrouwen dat je opbouwt tussen ruiter en paard is de reden waarom ik zoveel van deze sport hou en misschien nog wel mooier dan de medaille zelf. Of ik ze nu ga verwennen? Ze heeft al een stuk of 25 suikerklontjes gehad (lacht).”