Tornados immens teleurgesteld na 4de plaats: “We liepen elke olympiade sneller en wat is onze beloning? Niets”

C’est dur. Meer kwam er amper uit bij Dylan en Kevin Borlée voor de microfoon van Sporza na het net missen van een medaille op de 4x400 meter. Immens ontgoocheld waren beide broers sprakeloos. “Ik weet niet wat zeggen”, stamelde Dylan. “We hebben hier zo hard voor gewerkt en dan dit. Dit is echt hard, echt zo hard.” Eenzelfde geluid bij Kevin. In wat misschien zijn laatste olympische optreden was, kon de snelste Borlée geen eremetaal behalen. “We lopen elke olympiade sneller en sneller en wat krijgen we als beloning? Niets. Opnieuw vierde. Dat is sport. Jammer genoeg. We mogen misschien fier zijn, maar daar kunnen we ons nu echt niet aan optrekken.

Sacoor: “ik ben naar huis gelopen”

Zelfde geluid bij Jonathan Sacoor. “Het doet gewoon pijn om alles te geven, op het laatste moment hoop te hebben en het dan door je vingers te zien glippen. Want het kon. Een medaille kon.” Sacoor vertrok in zijn rondje bijzonder snel, maar werd in de laatste honderd meter langs alle kanten gepasseerd. “Ik moest snel starten om in die kopgroep te zitten”, aldus Sacoor. “Ik bleef goed bij de Amerikanen en dan werd ik in de laatste rechte lijn gewoon naar huis gelopen. Ik heb geen idee hoe dat gebeurd is. Nederland had een van zijn zwakkere lopers in mijn reeks gezet, maar ik had gewoon de kracht niet meer, niets. Ik moet dit met de trainer bespreken. Nu goed, een vierde plek is de meest ondankbare, maar we mogen trots zijn. Alleen zal de vreugde om die prestatie wel pas vanaf morgen komen.