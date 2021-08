Gezocht: Limburgers in Griekenland

Athene

In Griekenland blijven de hevige branden terrein winnen. Vrijdag vielen er twee doden en alsmaar meer Grieken moeten geëvacueerd worden. Minstens 1.450 brandweermannen bestrijden de vijf grote branden ten noorden van Athene, de brand op het eiland Evia en de branden op het Peloponnesische schiereiland.

Ten noorden van de hoofdstad Athene rukt het vuur op in oostelijke richting en het meer van Marathon, het grootste waterreservoir rond de hoofdstad. Tientallen gemeenten zijn intussen geëvacueerd. Dikke rookwolken en een brandlucht hebben zich de afgelopen nacht opnieuw door de hoofdstad verspreid.

De autosnelweg die Athene met het noorden van het land verbindt, werd uit voorzorg afgesloten en nabijgelegen migrantenkampen werden geëvacueerd.

Bent u op vakantie in Griekenland in de buurt of kent u Limburgers die op vakantie zijn in Griekenland? Laat het ons dan even weten via onderstaand formulier.

MaLu