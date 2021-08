De Zuid-Afrikaan Kelvin Van der Linde mocht vanaf polepostion starten voor twee Duitsers, Maximilian Götz en meervoudig kampioen Marco Wittman. Die bij de start meteen haasje-over speelde. Esteban Muth, de enige landgenoot actief in DTM, reed vanochtend in de kwalificaties de achtste tijd. Hij maakte in een geaccidenteerde eerste ronde meteen een sprongetje naar de zesde plek.