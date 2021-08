Speerwerper Neeraj Chopra bezorgt India historische gouden medaille in atletiek

Neeraj Chopra uit India heeft zijn land een allereerste gouden medaille in de atletiek bezorgd. In het Olympisch Stadion in Tokio eindigde hij als eerste in het speerwerpen.

Met een worp van 87.58 meter, die hij tijdens zijn eerste poging haalde, was Chopra te sterk voor de Tsjechen Jakub Vadlejch (86.667 meter) en Vitzslav Vesely (85.44 meter).

Het is de tiende gouden medaille van India op de Olympische Spelen, maar wel pas de eerste in de atletiek. Acht van de tien gouden Indische medailles werden behaald door het hockeyteam. De enige andere medailles die India ooit won in de atletieksport, staan op naam van Norman Pritchard. Die won in 1900 in Parijs zilver op 200 meter en de 200 meter hordenlopen.