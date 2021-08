Noorse wonderboy Jakob Ingebrigtsen pakt titel op de 1.500 meter in nieuw olympisch record

Jakob Ingebrigtsen is de nieuwe olympische kampioen op de 1.500 meter. De twintigjarige Noor haalde het in het Olympisch Stadion in Tokio in 3:28.32, een nieuw olympisch en Europees record, voor de Keniaanse wereldkampioen Timothy Cheruiyot (3:29.01) en de Brit Josh Kerr (3:29.05).