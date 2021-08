Elise Mertens (WTA 17) schaarde zich vrijdag bij de laatste vier op het WTA-toernooi in het Amerikaanse San José (hard/565.530 dollar). In de kwartfinales versloeg ze de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 35) in twee sets: 6-3 en 7-6 (10/8). “Ik wou absoluut winnen”, reageerde Mertens opgelucht.