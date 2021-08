Cheetahs lopen in zelfde opstelling, Tornados vervangen Jonathan Borlée door Kevin Borlée in finales 4x400 meter

De opstellingen van de Belgian Cheetahs en de Belgian Tornados voor de finales van de 4x400 meter later deze middag op de Olympische Spelen zijn bekend. De Cheetahs, die starten om 14u30, lopen met dezelfde meisjes als in de reeksen. Bij de Tornados, die er om 14u50 aan beginnen, vervangt Kevin Borlée zijn geblesseerde tweelingbroer Jonathan.

Belgisch kampioene Naomi Van den Broeck start als eerste loopster bij de Belgische vrouwen. Ze wordt gevolgd door Imke Vervaet, vrouw-in-vorm Paulien Couckuyt en slotloopster Camille Laus. Dat viertal verbeterde donderdag in de reeksen het Belgisch record tot 3:24.08.

Bij de mannen koos coach Jacques Borlée opnieuw voor Alexander Doom als startloper. Na hem komen Jonathan Sacoor, Dylan Borlée en Kevin Borlée op de baan. Kevin Borlée kreeg vrijdag in de reeksen rust. Hij sukkelde de voorbije week met de hamstring en gaf daarom forfait voor zijn individuele halve finale op de 400 meter. Jonathan Borlée blesseerde zich vrijdag op zijn beurt aan de hamstring en is niet fit genoeg om de finale te lopen.

De Tornados kwalificeerden zich voor hun vierde olympische finale op een rij. Eerder werden ze vierde in Peking (2008), vijfde in Londen (2012) en opnieuw vierde in Rio de Janeiro (2016). Vijf jaar geleden in Brazilië misten ze op drie honderdsten het brons. Julien Watrin, Jonathan Borlée, Dylan Borlée en Kevin Borlée stelden toen ook het Belgisch record scherper tot 2:58.52.

Voor de Cheetahs is het hun eerste olympische finale. Op het WK twee jaar geleden werden ze vijfde.