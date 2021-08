Spaanse handballers pakken brons op Olympische Spelen

De Spaanse mannen hebben zaterdag brons veroverd in de troostfinale van het handbal op de Olympische Spelen. Spanje versloeg Egypte in het Yoyogi Stadium in Tokio met 33-31 (rust: 19-16).

Het is voor Spanje haar eerste handbalmedaille op de Spelen sinds de bronzen plak in Peking in 2008.

Later op de dag, om 14 uur Belgische tijd, spelen Frankrijk en Denemarken om het goud in een heruitgave van de olympische finale van Rio in 2016. Toen wonnen de Denen. Frankrijk was olympisch kampioen in 2008 en 2012.