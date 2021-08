Nederlandse Sifan Hassan is nu ook goed voor goud op de 10.000 meter

Sifan Hassan heeft haar tweede gouden medaille beet op de Olympische Spelen in Tokio. De 28-jarige Nederlandse snelde zaterdag naar de titel op de 10.000 meter. Ze haalde het in 29:55.32 en bleef de Bahreinse Kalkidan Gezahegne (29:56.18) en de Ethiopische wereldrecordhoudster Letesenbet Gidey (30:01.72) voor. Hassan plaatste haar beslissende aanval in de laatste ronde.