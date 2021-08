Twee dertigers uit Maasmechelen, een man en een vrouw, zitten al sinds 25 juli vast in de gevangenis van de Kroatische hoofdstad Zagreb. Buitenlandse Zaken is op de hoogte en staat in contact met de families. “Na bijna twee weken heeft onze familie mijn broer nog niet één keer gehoord. We weten niet hoe het met hem gaat.” Mogelijk zit het duo vast wegens betrokkenheid bij mensensmokkel.