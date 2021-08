Jolien D’hoore (31) en Lotte Kopecky (25) beleefden in Japan een nachtmerrie van een ploegkoers. Vanaf de start in moeilijkheden, twee keer gevallen, één keer door eigen schuld, en met – letterlijk – negatieve cijfers aan de streep. De teleurstelling liet zich nauwelijks in woorden vatten. “Superzuur, superjammer”, zuchtte D’hoore.