Zaterdag vindt in Hamburg de ‘Red Bull Wake Capital’ plaats. Één van de meest prestigieuze wakeboardwedstrijden ter wereld. Bij de kanshebbers vinden we een Limburger met een opmerkelijk verhaal terug. Maak kennis met Victor Salmon, een 20-jarige Maasmechelaar die woont in Thailand en zich bij de allerbeste wakeboarders ter wereld mag rekenen.