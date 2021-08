Zaterdag 18.30 uur

Geloof het of niet maar u leest hier pas het eerste interview van Ko Matsubara (24) als Kanarie. De Japanner die in januari 2020 neerstreek op Stayen wilde het eerst tot titularis schoppen voor hij de media te woord stond. Nu is hij eerste keuze op de linksachter en is er geen ontkomen meer aan. “In mijn periode als bankzitter heb ik veel geleerd.”