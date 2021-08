Marathon

Slechts één marathon heeft Dieter Kersten in de benen, maar die volstond om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen. In de nacht van zaterdag op zondag om middernacht is de Tongenaar aan zet. “Ik kan niet goed om met de hitte, maar toch moet ik zeggen: hoe extremer, hoe beter voor mij. Maar als het ongezond wordt, stap ik uit de wedstrijd.”